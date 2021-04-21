Alerji nedir? Alerjen nedir?

Toz, polen ve evcil hayvan tüyleri yaygın alerjenlerdir, ancak kişinin herhangi bir şeye alerjisi olması mümkündür.

ALERJEN NEDİR?

Çoğu insan, önemli IgE (immünoglobulin E (IgE) bir antikor sınıfıdır) yanıtlarını yalnızca parazitik enfeksiyonlara karşı bir savunma olarak yerleştirir.

Bununla birlikte, bazı kişiler, ortak çevresel antijenlere karşı bir IgE tepkisi oluşturur.

Bu kalıtsal yatkınlığa atopi denir.

Atopik bireylerde, parazitik olmayan antijenler uygunsuz IgE üretimini uyararak tip I aşırı duyarlılığa yol açar.

Atopik bireylerde bir tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunu uyarabilen parazitik olmayan bir antijene alerjen denir.

Duyarlılıklar kişiden kişiye değişir ve olağandışı bir madde yelpazesine karşı alerjik olmak mümkündür.

Toz, polen ve evcil hayvan tüyleri yaygın alerjenlerdir, ancak insanın klordan parfüme kadar her şeye alerjisi olabilir.

Gıda alerjileri, gıda duyarlılığı kadar yaygın değildir, ancak yer fıstığı, fındık, deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler, birçok insanda ciddi alerjilere neden olur.