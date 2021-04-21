Alerji nedir? Alerjen nedir?

Toz, polen ve evcil hayvan tüyleri yaygın alerjenlerdir, ancak kişinin herhangi bir şeye alerjisi olması mümkündür.
Çoğu insan, önemli IgE (immünoglobulin E (IgE) bir antikor sınıfıdır) yanıtlarını yalnızca parazitik enfeksiyonlara karşı bir savunma olarak yerleştirir.
Bununla birlikte, bazı kişiler, ortak çevresel antijenlere karşı bir IgE tepkisi oluşturur.
Bu kalıtsal yatkınlığa atopi denir.
Atopik bireylerde, parazitik olmayan antijenler uygunsuz IgE üretimini uyararak tip I aşırı duyarlılığa yol açar.
Atopik bireylerde bir tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunu uyarabilen parazitik olmayan bir antijene alerjen denir.
Duyarlılıklar kişiden kişiye değişir ve olağandışı bir madde yelpazesine karşı alerjik olmak mümkündür.
Toz, polen ve evcil hayvan tüyleri yaygın alerjenlerdir, ancak insanın klordan parfüme kadar her şeye alerjisi olabilir.
Gıda alerjileri, gıda duyarlılığı kadar yaygın değildir, ancak yer fıstığı, fındık, deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler, birçok insanda ciddi alerjilere neden olur.
Resmi olarak, Dünya Gıda ve İlaç İdaresi, hassas popülasyonun geniş bir kesiminde 8 gıdanın alerjik reaksiyonlar için yaygın olduğunu kabul etmektedir; bunlar arasında yer fıstığı, ağaç fıstığı, yumurta, süt, kabuklu deniz ürünleri, balık, buğday ve bunların türevleri, soya ve bunların türevleri ve sülfitler (kimyasal esaslı, genellikle gıdalarda tat ve renklerde bulunur) 10 ppm ve üzeri değerdedir.
Ülkelerin, vatandaşlarının genetik profillerindeki farklılıklar ve farklı yiyeceklere maruz kalma düzeylerinin farklı olması nedeniyle, "resmi" alerjen listesinin değişeceği unutulmamalıdır.
Kanada, ABD tarafından tanınan sekiz alerjeni de tanır ve Susam Tohumlarını da tanır.
Zehirli sarmaşık, insanların %70-85'inde alerjik reaksiyona neden olacak bir bitkidir.
Ancak, yeterince sürekli temas verildiğinde - herhangi bir alerji gibi, çoğu insan vücudu alerjenle savaşmayı öğrenecektir. Alerjik reaksiyon, alerjenle herhangi bir şekilde doğrudan temastan kaynaklanabilir - hassas olduğunuz bir yiyeceği yemek veya içmek (yutma), polen, parfüm veya evcil hayvan tüylerini solumak (soluma) veya alerjiye neden olan bir maddeye karşı vücudunuzu fırçalamak bitki doğrudan temas, genellikle kovanlarla sonuçlanır.
Ciddi alerjinin diğer yaygın nedenleri yaban arısı, ateş karıncası ve arı sokmaları, penisilin ve lateksdir.
Sadece birkaç dakika içinde öldürebilen aşırı derecede ciddi bir alerjik reaksiyon şekline anafilaksi denir.
Tedavinin bir şekli, anafilaksi yaşayan kişiye steril epinefrin ("Epi-Pen" yoluyla) verilmesidir, bu da vücudun yutulan yiyeceğe aşırı tepkisini bastırır ve tıbbi bir tesise taşınmasına zaman tanır.
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