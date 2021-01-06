Alerji olan kadının derisi döküldü, sağ gözü görme kaybı yaşadı

İlkadım ilçesinde yaşayan Çilem Kelleci iddiaya göre geçen yıl şubat ayında Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde genç kadına idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Hastanede kendisine uygulanan tedavi sonrasında fenalaşan kadının sırt derisinde soyulmalar oluştu. Kelleci ertesi gün tekrar hastaneye gitti. Sağ gözünde de görme sorunu yaşayan Kelleci, durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Burada yapılan müdahalede durumunda düzelme olmayan Çilem Kelleci, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 'Steven Johnson sendromu' tanısı konulan Kelleci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 22 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Kelleci’nin vücudundaki yaralar ise yaklaşık 3 aylık sürenin ardından iyileşti. Kelleci'nin sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle tedavisi sürüyor.

'İHMAL' İDDİASINA TAKİPSİZLİK

Kelleci, 'ihmal' iddiasıyla hastane görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda yaşanan olayın öngörülemeyen bir durum olduğu, alerjiye hangi ilacın neden olduğunun belirlenemediğine yer verildi. Savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.