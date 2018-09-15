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Alerji sonrası elini balon gibi şişirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

Kanadalı bir adam penisiline karşı yaşadığı bir alerji sonrası elini balon gibi şişirdi. Çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Penisiline karşı alerjisi olan Kanadalı Tom Anderson, avuç içinin kuruması sonrası elini balon gibi şişirdi. Anderson'un kendi avucunu balon gibi şişirdiği anlar da ilginç görüntülere sahne oldu.

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Anahtar Kelimeler:
alerji el balon hastalık

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