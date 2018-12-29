Alerjik astımı olan çocuklar enfeksiyonlara daha yatkın

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safa Barış, alerjik astımı, kronik hastalığı olanların, bağışıklığı zayıf ve yeterince beslenemeyen çocukların, enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu belirterek, "Astımlı çocukların kışın kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeleri, ev tozu akarlarına daha fazla maruz kalmalarına sebep olur. Bu durum, enfeksiyonlarla birleşince solunum yollarında daralmaya yol açar ve böylece astım atağı ve bronşiyolit olarak tanımladığımız hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur." dedi.

Prof. Dr. Safa Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında çocuklarda enfeksiyonların daha sık görüldüğünü, pek çok virüs ve bakteri kaynaklı solunum yolu hastalıklarının oluşabildiğini aktardı.

Bu hastalıklara yakalanma noktasında en fazla çocuk ve yaşlı bireylerin risk altında olduğunu dile getiren Barış, yine kronik hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemini düşürücü ilaç kullanan kişilerin de kış aylarında enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu söyledi.