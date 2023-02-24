Alerjik öksürüğe ne iyi gelir? Alerjik öksürük nedir, nasıl geçer?

Öksürük, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan bir tepkime olarak farklı mevsimlerde görülebilir. Bu durumda solunum yollarında oluşan tahrişe verilen doğal tepki alerjik öksürük olarak adlandırılır. Küf, ev tozu ve polen gibi farklı etkenler alerjik öksürüğün yaşanmasına sebep olabilirken kişiler genellikle kuru öksürükten şikayetçidir. Dolayısıyla tıbbi tedaviye ek olarak alerjik öksürüğe iyi gelebilecek doğal çözümler de sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda başvurulan bitkisel çözümlerin başında ise ballı karışımlar ve boğaz pastilleri gelir.

Alerjik öksürük nasıl olur?

Temelde öksürük, solunum yollarında oluşan tahrişe verilen doğal bir tepkidir. Dolayısıyla öksürük soluk borusu, boğaz ve akciğerlerde bulunan reseptörler tarafından verilen bir tepki olarak belirtilebilir. Bununla beraber öksürüğün farklı nedenleri olabilir. Alerjik öksürük de belli başlı etmenlere bağlı olarak gelişir. Söz edilen etmenler arasında evcil hayvan tüyü, polen, küf ve ev tozu yer alır. Yine hava kirliliği, ağaçlar, yabani otlar ve bazı kimyasallar da alerjik öksürüğü tetikleyebilir. Bu etmenlere bağlı olarak gelişen ve genellikle kuru öksürük şeklinde görülen alerjik öksürük, kişinin yaşam kalitesini düşürür. Dolayısıyla aşağıda sıralanan alerjik öksürük belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka bir doktorla görüşülmelidir:

Burun akıntısı

Hapşırık

Solunum problemleri

Hırıltılı solunum

Burun kaşıntısı

Yukarıda sıralanan ve yaygın olarak görülen alerjik öksürük semptomları, sıklıkla yanıt aranan "Alerji öksürüğü nasıl anlaşılır?" sorusuna yanıt niteliğindedir. Bu belirtileri taşıyan kişilerin alerjik öksürük tedavisi ve teşhisi için mutlaka bir doktora danışmaları gerekir. Çünkü alerjik öksürük semptomları kimi durumlarda astım ile de ilişkili olabilir. Uzman doktora danışıldığında ise yapılan test ve tahliller ile fiziksel muayene sonrasında alerjik öksürük probleminin var olup olmadığı anlaşılabilir. Bu sayede kişinin vücudunun neye karşı alerjik reaksiyon gösterdiği de anlaşılır hale gelecektir.

Alerji öksürüğü nasıl geçer?

Soğuk algınlığı ve astım gibi hastalıklardan farklı olarak gelişen alerjik öksürüğün tıbbi tedavisinin nasıl ilerlediği sıklıkla araştırılır. Bu doğrultuda ilk adım, alerjik öksürük semptomları görüldüğü zaman bir dahiliye veya kulak burun boğaz doktoruna gidilmesidir. Kişi sahip olduğu alerjik öksürük belirtilerini uzmanla paylaştıktan sonra kendisinden test ve tahliller istenebilir. Test sonuçları ve uzman tarafından gerçekleştirilen fiziki muayene sonrasında ise tedavi planı oluşturulur.

Alerjik öksürüğün tedavisinde genelde öksürük şurubu veya kuru öksürüğü giderici tablet ilaçlara başvurulur. Bununla beraber kişinin burun akıntısı gibi semptomlarının şiddetine göre uzman tarafından reçete edilen spreyleri kullanması mümkündür. Ayrıca alerjik öksürüğün hafifletilmesi veya önlenmesi amacıyla uyulması tavsiye edilen bazı öneriler de mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bolca su tüketmeye özen göstermek gerekir.

Sebze ve meyve tüketmek ihmal edilmemelidir.

Uzman doktorla görüşüldüğünde saptanan ve alerjik reaksiyon gösterilen etmenlerden uzak durmaya çalışılmalıdır.

Ev ortamını temiz tutmaya özen gösterilmelidir.

Evcil hayvan tüyleri ile halı ve kilim gibi ürünlerle fazla temas hâlinde olmamak gerekir.

Alerjik öksürük tedavisi ne kadar sürer?

Enfeksiyona bağlı olarak gelişen öksürük semptomu ile alerjik öksürük problemi birbirinden farklıdır. Çünkü alerjik öksürüğe neden olan etmenler virüs veya bakteriler değildir. Dolayısıyla yetişkinlerde, bebeklerde veya çocuklarda gelişebilen alerjik öksürüğün süresi de daha uzundur. Farklı hastalıklara bağlı olarak oluşan öksürük semptomu ilaç tedavisi ile birlikte giderilir. Ancak alerjik öksürüğe eşlik eden burun akıntısı, hapşurma, burun kaşıntısı ve göğüs hırıltısı gibi semptomlar aylarca sürebilir. Bu durumda alerjik öksürüğün tedavisi genellikle 15 gün ile 1 ay arasında sürerken bu hastalığın semptomlarının önlenmesi için yaşam alışkanlıklarında değişiklik yapmak son derece önemlidir. Nitekim alerjik öksürük tedavisi uzun bir süreci içerir. Dolayısıyla bu süreçte ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması önem arz eder. Alerjik öksürük, vücudun tepki gösterdiği çeşitli alerjenlerle temas halinde olunduğu takdirde herhangi bir zaman diliminde tetiklenebilir.

Genellikle kuru öksürük şeklinde kendini belli eden ve hırıltı ile burun akıntısı gibi semptomlarla da karakterize olan alerjik öksürüğün tedavi planı kişiye özeldir. Çünkü alerjik öksürük semptomlarının astım veya soğuk algınlığı gibi hastalıklarla ilişkili olduğu da saptanabilir. Ancak genel olarak "Alerjik öksürüğü ne keser?" sorusuna yanıt olan bazı hususlardan söz edilebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi alerjik öksürüğün iyileştirilmesinde de su tüketimi son derece önemlidir.

Alerjik öksürük semptomlarına sahip olan bir kişi günlük olarak yeterli miktarda sıvı almaya ve sıcak bitki çaylarını tüketmeye özen göstermelidir. Böylelikle boğazda oluşan mukusun incelmesi ve vücuttan kolay bir şekilde atılması mümkün olur.

Doktor tarafından reçete edilen öksürük şurubu ve boğaz veya burun spreyi gibi ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Yine uzman doktora danışılarak alerjik öksürük semptomlarının yaşandığı dönemde bitkisel içerikli pastiller kullanılabilir. Bu sayede kuru öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtilerde hafifleme görülmesi olağandır.

Kişinin bulunduğu ev ortamını temiz tutmaya özen göstermesi gibi alanı havalandırma konusunda da dikkatli olması mühimdir. Çünkü bu sayede ev ortamındaki tozların alerjik reaksiyonlara yol açması önlenebilir.

Yine sıklıkla alerjik öksürük problemi yaşayan bir kişinin bulunduğu ortamı temiz tutmak adına oda nemlendirici kullanması mümkündür.

Alerjik öksürüğün önlenmesi için sigara kullanımından mutlaka uzak durulması gerekir. Ayrıca pasif içicilik de alerjik öksürüğü tetiklediği için sigara içilen ortamlarda bulunulmaması tavsiye edilir.

Alerjik öksürüğe bitkisel tedavi yöntemleri uygulanır mı?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde rastlanabilen alerjik öksürüğün tedavisi mutlaka bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak bununla birlikte alerjik öksürüğün tedavi sürecinin uzun bir zaman dilimine yayıldığı göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla uzmanlar tarafından da önerilen yaşam alışkanlığı değişiklikleri gibi bitkisel çözüm yollarına da başvurulabilir. Bu kapsamda "Alerjik kuru öksürüğe ne iyi gelir?" sorusuna yanıt olan doğal çözümler aşağıdaki gibidir:

Kuru öksürüğün önlenmesinde veya hafifletilmesinde ayva yaprağı çayının son derece etkili olduğu bilinir.

Alerjik öksürük problemi yaşayan kişiler taze veya kuru ayva yaprağı çayı demleyerek şeker ilave etmeden günde birkaç fincan içebilir.

Ekinezya çayının farklı nedenlerden dolayı oluşan öksürük ve göğüs hırıltısı belirtilerine iyi geldiği bilinir. Bu bağlamda alerjik öksürük tedavisinde bitkisel çözümlerden biri olarak 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılan taze ekinezya çayı tüketimi tercih edilebilir.

Bal, ıhlamur ve ayva gibi besinlerin karışımı ile elde edilen bitki çayı; kuru öksürüğün giderilmesinde rol oynar. Dolayısıyla alerjik öksürük problemine sahip olan kişiler bu karışımı günde 2-3 fincan ölçüsünde tüketebilir.

Yeşil çay ve kakule ile hazırlanan bitki çayı, kuru öksürüğün giderilmesi için günde 2-3 fincan kadar tüketilebilir. Bu karışım antioksidan özelliği ile kuru öksürüğün semptomlarından olan göğüs hırıltısına da iyi gelebilir.

Çocuklarda alerjik öksürüğe ne iyi gelir?

Yetişkinlerde görüldüğü gibi alerjik öksürük, yaygın olarak çocuklarda ve bebeklerde de oluşabilir. Bu durumda genel olarak dikkat edilmesi gereken yaşam alışkanlıkları ile uzman tarafından uygulanan tedavi planı yetişkinlerdekiler ile benzerdir. Dolayısıyla çocuklarda alerjik öksürük görüldüğü zaman ilk olarak bir uzmana danışılmalı ve çocuğun alerjisi olan etmenler öğrenilmelidir. Daha sonra çocuğun bu etmenlerden uzak durması sağlanmalı ve yaşam alışkanlıkları buna bağlı olarak gözden geçirilmelidir. Çocuğa özel olarak oluşturulan tedavi planına uyum sağlanırken bir yandan da bitkisel takviyeler kullanılabilir. Yani çocuklarda alerjik öksürüğün tıbbi tedavisine ek olarak tercih edilebilen bitkisel kürler şu şekilde sıralanabilir: