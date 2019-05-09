"Alerjik rinitin erken tedavisiyle astım riski azaltılabilir"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğtimi ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, alerjik rinitin erken tespiti ve tedavisiyle astım görülme riskinin azaltılabileceğini belirterek, "Alerjik rinit tanısında şikayetlerle, deri testlerinin de değerlendirilmesi önem arz etmekte olup, astım bulguları da eklenen hastalarda solunum fonksiyon testleriyle tanı kesinleştirilmekte ve etkin bir tedavi verilebilmektedir." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Cantürk Taşçı, bahar aylarının başladığı bu günlerde, geçmeyen burunda akıntı, kaşıntı, gözlerde yaşarma ve kaşıntı, hapşırma gibi semptomların alerjik rinitin bulguları olabildiğini aktardı.

Taşçı, bu şikayetlerinin gribe bağlı olduğunu düşünen birçok kişi bulunduğunu, bu şikayetleri olanların bir kısmında nefes darlığı, hırıltılı ve hışıltılı solunum ile öksürüğün de görülebildiğini dile getirdi.

Alerjik rinitli hastaların yüzde 20-30'unda astım görülebildiğini, alerjik rinit ve astımın bir arada bulunmasına tek hava yolu hastalığı denildiğini aktaran Taşçı, alerjik rinitin, mevsimsel, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ya da yıl boyu devam eden olmak üzere iki farklı şekilde görülebildiğini ifade etti.