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Alerjisi nedeniyle ne duş alabiliyor ne de ağlayabiliyor! Dayanılmaz acılara neden oluyor

21.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alerjilerin genel olarak burun akıntısı, gözlerde yaşarma, kızarıklık yaptığı düşünülse de dünya üzerinde çok farklı alerjiler bulunuyor. Sadie Tessmer isimli genç kız yaşadığı alerjik reaksiyonlar nedeniyle cildine herhangi bir su değdiremiyor. Ağladığında bile dayanılmaz acılar çekiyor.

Alerjisi nedeniyle ne duş alabiliyor ne de ağlayabiliyor! Dayanılmaz acılara neden oluyor

ABD'de yaşayan 14 yaşındaki Sadie Tessmer isimli kıza dünya üzerinde nadir görülen su alerjisi teşhisi konuldu. Sadie Tessmer bu alerji nedeniyle cildine en ufak bir su damlacığı değdiğinde benzin dökülmüş gibi acı içinde yandığını belirtti. 4 ay önce konulan akuajenik ürtiker teşhisi kırmızı, kaşıntılı kurdeşenlere neden oluyor ve dayanılmaz ağrılara yol açıyor.

AĞLAMAK KORKUTUCU GELİYOR

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Tessmer Independent'e "Duş yaptığımda veya ellerimi yıkarken, hatta ağladığımda, terlediğimde her zaman bir tepki alıyorum" dedi . "O kadar acıtıyor ki ağlamaya başlayacağım zaman daha da kötüleştiriyor çünkü kendi gözyaşlarıma da alerjim var, bu da beni strese sokuyor." Durum ilk olarak Tessmer bir gün duştan çıktıktan sonra fark edildi. Kızının suyu çok sıcak yaptığını varsayan annesi, yıkanmaya alerjisi olması gerektiğini söyleyerek şaka yaptı. Tessmer, "Bazen biri vücuduma benzin döküyor ve beni ateşe veriyor gibi geliyor, cildim inanılmaz kaşınıyor" dedi.

YÜZÜNE VE BOYNUNA SU DEĞMEMESİ GEREKİYOR

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“Anafilaktik şoka girmek istemediğim için yüzüme veya boynuma su değmemeye çalışıyorum. EpiPens'im var ama bu korkunç.” Nadir görülen bu durumun dünyada yaklaşık 50 ila 100 kişiyi etkilediği söyleniyor . Tessmer, 2021'in ortalarında suya kötü tepki vermeye başladığını ve doğru bir teşhis konmasının neredeyse tam bir yıl sürdüğünü belirtti. Birinin suya alerjisi olabileceğinin “gerçek görünmediğini” söyledi.

HASTALIĞI RUH SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ ETKİLİYOR

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“Birisi bana öyle olduklarını söyleseydi, yalan söylediklerini düşünürdüm” dedi. Tessmer, hastalığın ruh sağlığı ve arkadaşları üzerinde derin bir etkisi olduğunu söyledi. “Hayatımda yapabileceğim şeyler, kariyerim ve hatta okul gibi şeyler konusunda endişeliydim” dedi. "Bu yüzden birkaç aydır oldukça depresyondaydım ve insanlar bana sahile gitmek isteyip istemediğimi sorduğunda gerçekten üzülüyorum.

HASTALIĞI NEDENİYLE EGZERSİZ YAPAMIYOR

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"Hayatımın bittiğini düşünüp duruyorum. Hayatım boyunca askerde olmak istedim ve artık bunu yapamayacağımı öğrendim çünkü egzersiz yapamıyorum, bu çok yıkıcıydı” dedi. Hastalığın etkisini en aza indirmek amacıyla, Tessmer'in annesi, fiziksel aktivite yoluyla terlemesini önlemek için kızını evde eğitime aldı. Genç, futbol oynamayı ve yüzmeyi her zaman sevdiğini, ancak teşhisi nedeniyle şimdi bunu yapamayacağını söyledi.

"BİR EBEBEYN OLARAK YÜREK PARÇALAYICI"

Acıya rağmen, Tessmer pipet kullandığı sürece sıvıları tüketebilir, böylece su cildine değmez. Annesi Amber, “Yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını bilmek bir ebeveyn olarak yürek parçalayıcı” dedi. Duştan kıpkırmızı ve ağlayarak çıkıyor ve ağlamamaya çalışmalıyım yoksa daha çok ağlayacak. Annesi, "Sadece, istediği her şeyi yaparak dolu bir hayat yaşayabileceğinden emin olmak için daha fazla araştırma yapılmasını umuyorum" diye ekledi.

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