Alerjisi olanlar için: Sütsüz ve yumurtasız kek tarifi

Sütsüz ve yumurtasız tatlı tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz sevgili okur. Alerjisi olanlar, vegan beslenenlerin favori tarifi olacak sütsüz şekersiz kek, beş çayını taçlandırmaya, kahve eşliğinde yapılan sohbetleri tatlandırmaya geliyor. İşte karşınızda sütsüz ve yumurtasız kek tarifi.

MALZEMELER

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

Bir su bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

HAZIRLANIŞI

Derin bir kabın içinde kuru malzemelerin hepsini karıştırın.

Karışımın içine sirkeyi, suyu ve yağı ekledikten sonra mikser yardımıyla homojen bir karışım olana kadar çırpın.

Kek kalıbınızı hafif bir şekilde yağlayın. Hazırladığınız harcı kalıba aktarın.

Dilerseniz üzerine kuru meyveler ve kuru yemişler ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Afiyet olsun...



