Alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

BioNTech ve Pfizer'in aşısına ilk izin veren ve 8 Aralık'tan itibaren de kullanmaya başlayan İngiltere'de sağlık yetkilileri, iki kişide alerjik reaksiyon tespit edildiğine dikkat çekerek alerjisi olanlara çağrıda bulundu ve şimdilik aşı olmamalarını istedi. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin Ulusal Sağlık Kurumu'nun (NHS) iki çalışanı olduğu ve her ikisinin de aşı öncesi de alerjisi bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili parlamentoya bilgi veren NHS Başkanı Stephen Powis, iki çalışanının durumunun şu an iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzmanlar da kişilere göre alerjik reaksiyonların farklı olabileceğine işaret ederek geçmişte özellikle "anafilaktik şok" geçirenlerin dikkatli davranması gerektiğine vurgu yapıyor. Vücudun gıda, ilaç ya da aşı gibi çeşitli maddelere gösterdiği alerjik reaksiyonun en şiddetlisi olan "anafilaktik şok", vücudun bütün organlarını etkileyerek hayati tehlike yaratabiliyor.

Bu tür şoklardan en fazla solunum yolu, cilt, sindirim sistemi ve kardiyovasküler sistem etkileniyor. Vücudun bu şekilde aşırı reaksiyon göstermesi aniden ortaya çıkıyor ve "anafilaktik şok" tıbben de "acil durum" olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, hepsi olmasa da en kötü durumda "anafilaktik şok" kadar hayati tehlikeye yol açabilecek alerjik reaksiyonlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Zira aşırı cilt kızarıklığı, nefes alma zorluğu ya da yüzün ve dilin şişmesi gibi reaksiyonlar da kişinin sağlığını riske atabiliyor.