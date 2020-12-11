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Alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

11.12.2020 19:20 | Son Güncelleme:
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Alerjisi olanlara Covid-19 aşısı uyarısı

İngiltere'de, BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına iki kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine alerjisi bulunan kişilerin şimdilik aşı yaptırmaması istendi.

BioNTech ve Pfizer'in aşısına ilk izin veren ve 8 Aralık'tan itibaren de kullanmaya başlayan İngiltere'de sağlık yetkilileri, iki kişide alerjik reaksiyon tespit edildiğine dikkat çekerek alerjisi olanlara çağrıda bulundu ve şimdilik aşı olmamalarını istedi. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin Ulusal Sağlık Kurumu'nun (NHS) iki çalışanı olduğu ve her ikisinin de aşı öncesi de alerjisi bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili parlamentoya bilgi veren NHS Başkanı Stephen Powis, iki çalışanının durumunun şu an iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzmanlar da kişilere göre alerjik reaksiyonların farklı olabileceğine işaret ederek geçmişte özellikle "anafilaktik şok" geçirenlerin dikkatli davranması gerektiğine vurgu yapıyor. Vücudun gıda, ilaç ya da aşı gibi çeşitli maddelere gösterdiği alerjik reaksiyonun en şiddetlisi olan "anafilaktik şok", vücudun bütün organlarını etkileyerek hayati tehlike yaratabiliyor.

Bu tür şoklardan en fazla solunum yolu, cilt, sindirim sistemi ve kardiyovasküler sistem etkileniyor. Vücudun bu şekilde aşırı reaksiyon göstermesi aniden ortaya çıkıyor ve "anafilaktik şok" tıbben de "acil durum" olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, hepsi olmasa da en kötü durumda "anafilaktik şok" kadar hayati tehlikeye yol açabilecek alerjik reaksiyonlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Zira aşırı cilt kızarıklığı, nefes alma zorluğu ya da yüzün ve dilin şişmesi gibi reaksiyonlar da kişinin sağlığını riske atabiliyor.

Bu nedenle alerjisi olan herkesin bunu daha önce sağlık makamlarına bildirmelerini isteyen İngiliz yetkililer, alerji geçmişi olanların aşılanmamasını ve yanında adrenalin iğnesi taşıyanların da aşı olmamasını istedi. Adrenalin iğnesi, alerjik şok durumlarında hızlı tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

"Güvenlik tehlikesi yok"

BioNTech ve Pfizer'den alerjik reaksiyonla ilgili yapılan açıklamada ise klinik araştırmaya katılan 44 binden fazla kişinin aşıya dayanıklılık gösterdiği belirtilerek ciddi bir güvenlik tehlikesinin görülmediğine işaret edildi. Açıklamada, 44 bin kişiden 42 bininin aşının ikinci dozunu da aldıkları belirtildi. Pfizer'in araştırma protokolünde ise araştırmaya, geçmişinde herhangi bir aşıyla bağlantılı olarak ağır yan etki yaşamış ya da alerjik reaksiyon göstermiş kişilerin katılmadığı bilgisi yer alıyor.

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı saptanmış, aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtilmişti. Söz konusu aşının 65 yaş üstündekilerde ise yüzde 94 koruma sağladığı belirtiliyor.

DW / GS,HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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