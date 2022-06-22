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ALES/2 BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN? 2022 ALES başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

22.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES/2 başvuru tarihi 2022 ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022'nin ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Bu yılın 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın tarihi ve ödenecek tutar belli oldu. Peki 2022 ALES başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte ALES/2 başvuru tarihi...

ALES/2 BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN? 2022 ALES başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

ALES 2 başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve sınav tarihi ile başvurular ile ilgili detaylar yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

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ALES/2 BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı.

ALES'in 2. oturumu için de aynı ücret olması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin açıklamam henüz yapılmadı.

ALES ücretinde değişiklik olması halinde haberimizde yer vereceğiz.

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

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ALES BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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ALES SINAV SÜRESİ

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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