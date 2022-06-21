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ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

21.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2 başvuruları ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022'nin ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Sınavın tarihi ve ödenecek tutar belli oldu. Peki 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES ne zaman yapılacak? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak edilenler...

ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES 2 başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve sınav tarihi ile başvurulara ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, ALES başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki ALES 2 başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru ücreti ne kadar? Konuya ilişkin detaylar haberimizde....

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ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ALES sınavının ilk oturum ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı.

ALES'in 2. oturumu için de aynı ücret olması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin açıklamam henüz yapılmadı.

ALES ücretinde değişiklik olması halinde haberimizde yer vereceğiz.

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ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran'da alınmaya başlayacak, 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

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ALES BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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ALES SINAV SÜRESİ

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
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