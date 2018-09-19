ALES 2018 başvuru kılavuzu yayımlandı ve başvurular AİS üzerinden alınmaya başlandı!

Akademik personel kadrolarına başvuracak olanlar veya lisansüstü eğitim almak isteyenler için ÖSYM’den beklenen ALES açıklaması geldi. ÖSYM, yaptığı duyuru ile 18 Kasım’da yapılacak ALES sonbahar dönemi sınavı için başvuru döneminin başladığını ilan etti. Duyuru ile birlikte Aİs’te başvuru bölümü açıldı ve adaylar için ALES başvuru kılavuzu yayımlandı. İşte ALES başvuru kılavuzu ve AİS bağlantısı...

ALES başvurusu için tıklayınız

ALES başvuru kılavuzu için tıklayınız

SINAV ÜCRETİ NE KADAR? BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES başvuru kılavuzuna göre başvuru ücreti 100 TL. 19-27 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmaz ve geç başvuru günü başvuru yaparsanız ise 150 TL sınav ücreti ödemeniz gerekiyor.

ÖSYM’NİN ALES DUYURUSU

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 19– 27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

