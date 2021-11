ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

ALES/3 için başvurular 6-14 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. ALES/3 sonucunun ne zaman açıklanacağı ve sonucun nereden kontrol edileceği belli oldu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamasından görüntülenebilecek. İşte merak edilenler...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Kasım 2021 Pazar günü uygulanan ALES/3 sınavının sonucu 16 Aralık 2021'de ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr/" internet adresinden duyurulacak.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ALES'e katılan adaylara 100 soruyu cevaplandırmaları için 150 dakika tanındı. Saat 10.15'te başlayan sınav 12.45'te sona erdi. Bunun ardından ALES/3 soru kitapçığı ÖSYM'nin internet adresinde adaylar için erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlayabilir. ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlamak için ÖSYM'nin, "https://www.osym.gov.tr/TR,21437/2021-ales3-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-21112021.html" linkine tıklayınız.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES/3 ardından gözler ''ALES puanı nasıl hesaplanır?'' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte adım adım ALES puan hesaplama:

Adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak,

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek,

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacak,

Ortaya çıkan ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek,

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak,

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.