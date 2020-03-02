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ALES başvuru tarihi ne zaman? 2020’nin ilk ALES’i bekleniyor!

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönene mi bekleniyor. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru dönemi ne zaman başlayacak merak ediyorlar.

ALES başvuru tarihi ne zaman? 2020’nin ilk ALES’i bekleniyor!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönene mi bekleniyor. Kadro veya lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacaklar ALES başvuru dönemi ne zaman başlayacak merak ediyorlar.

Bugün bir üniversitede akademik bir kadroya başvurmak istiyor veya lisansüstü eğitim almak istiyorsanız ALES puanına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için de ÖSYM’nin düzenlediği ALES sınavına giriş yapmalısınız. Peki 2020’de ALES başvuru tarihi nedir ve sınav ne zaman yapılacak?

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020’de yapılacak ilk ALES için başvurular 13 Mart Cuma günü alınmaya başlayacak. Sınava girecek adayların başvuru işlemlerini 23 Mart Pazartesi saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların ALES başvuru dönemi öncesinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilen adımları takip etmesi gerekiyor. ALES başvuru kılavuzunda adaylar 2020 yılının sınav ücretini öğrenebilecekler. Başvuru kılavuzu gibi aday başvuru formuna da ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr üzerinden erişilebilecek.

ÖSYM’nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız (son 50 at içerisinde bir başvuru merkezinde çekişmiş) varsa direkt olarak ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Merkezi’nden yapabilirler.

Sistemde bir fotoğrafı olmayanlar ise diledikleri bir başvuru merkezinden işlemlerini yapabilirler. Başvuru yapılabilecek merkezler yine başvuru dönemi ÖSYM’nin sitesinden ilan edilecek.

ALES 2020/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek.

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ALES ales başvuru tarihi ales 2020

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