ALES başvuru tarihleri 2022 ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuru tarihleri Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklama ile duyuruldu. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen kişilerin ve iki sene içerisinde mezun olacak lisans öğrencilerinin gireceği sınava ilişkin ayrıntılar belli oldu. Bu kapsamda ALES başvuru tarihleri 2022 ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. ALES başvuru tarihleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti henüz kılavuz yayımlanmadığı için netlik kazanmadı. Sınav başvurusu 21.02.2022 ve 03.03.2022 tarihleri arasında alınacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurulu çevrimiçi olarak alınacak.

ÖSYM tarafından bu konuda adayların izlemesi gereken adımlar açıklanmıştır. İşte madde madde ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk ALES sınavının sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ALES sınavını kaçıran adaylar hiç üzülmesin bilindiği gibi ALES, yılda üç kez tekrarlanan bir sınavdır. Adaylar, ALES/2 sınavının 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacağının haberini verelim.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/2 başvuru işlemleri 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

2022 yılının son ALES/3 sınavı da 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ALES NEDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav türüdür.

