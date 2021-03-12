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ALES başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuru kılavuzunu yayınladı

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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ALES başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuru kılavuzunu yayınladı

12 Mart tarihi itibarıyla başlayan ALES sınavının son başvuru tarihi ise 22 Mart olarak açıklandı. 145 TL olarak belirlenen ALES sınavlarına başvurular, ÖSYM’nin resmî internet sitesinden ya da AİS uygulaması üzerinden yapılacak.

12 Mart tarihi itibarıyla başlayan ALES sınavının son başvuru tarihi ise 22 Mart olarak açıklandı. 140 TL olarak belirlenen ALES sınavlarına başvurular, ÖSYM’nin resmî internet sitesinden ya da AİS uygulaması üzerinden yapılacak.

ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı 12-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihlerde ALES sınavına başvuru yapamayanlar, 1 Nisan 2021’de geç başvuru imkânından yararlanabilecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılacak ALES sınavı 2 Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek. Sonuçları da 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ALES sınavı için başvuru ücretleri 145,00 Türk lirası olarak belirlendi.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici, araştırma görevlisi ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan ya da öğretim elamanı hâricindeki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olan, lisans programından mezun olabilecek hâlde olanlarla yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuruda bulunabilir.

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İŞTE ALES KONULARI

Sınavlarda öğrencilere sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir test uygulanır. Türkçe yapılan sınavda her iki bölüm tek kitapçık şeklinde adaylara verilecek ve adaylar yanıtlarını, her sorunun bitiminde bulunan yanıt alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alıyor; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test bulunuyor. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını diledikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru yanıtlamış olacaklardır.

Adaylar dilerlerse bütün testleri yanıtlayabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden faydalanma, ikili, tekli ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında bulunan soru alanlarını içerecek. Adayların çözümleme, sıralama, yorumlama, analiz etme ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde cümlede, sözcükte ve parçada cümle, anlam ve metni tamamlama, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma, kesin yargıya ulaşma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında bulunan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının yanıtlayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri vesilesiyle ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından dolayı öğrencilerin, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden evvel HES kodunu edinmiş olmaları gerekir. ÖSYM’den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda bulunduğu, sınava başvuruda bulunacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de ifade edildi.


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ÖSYM ALES
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