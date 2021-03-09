ALES başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu mu?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan takvimle beraber ALES başvuru tarihleri netlik kazandı. Bu sene yıl içerisinde üç kes yapılacak olan ALES için başvuru tarihleri belli oldu. Peki ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu!

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.



