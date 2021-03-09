ALES başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu mu?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan takvimle beraber ALES başvuru tarihleri netlik kazandı. Bu sene yıl içerisinde üç kes yapılacak olan ALES için başvuru tarihleri belli oldu. Peki ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu!
Adaylar, başvuru bilgilerini sistemde kayıt ettikten sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayabiliyor.
ALES 2020 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. İlerleyen günlerde ALES 2021 sınav ücreti açıklanacak. ÖSYM’nin sınav ücretini açıklaması sonrası haberimizde 2021 sınav ücretlerini paylaşacağız.
Adaylar sınav ücretini ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan veya ÖSYM’nin web sitesinden kredi kartı/banka kartı ile yatırabiliyor.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adaylar banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.
Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
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