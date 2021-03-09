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ALES başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu mu?

09.03.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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ALES başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2021), başvuru tarihi açıklandı. Birçok vatandaşın merakla takip ettiği ALES 2021 başvuru tarihleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden yayınlandı. Birçok kişi bu açıklamanın ardından ALES başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ALES başvuruları ne zaman?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan takvimle beraber ALES başvuru tarihleri netlik kazandı. Bu sene yıl içerisinde üç kes yapılacak olan ALES için başvuru tarihleri belli oldu. Peki ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Sınav ücreti belli oldu!

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

  • 2021-ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) Sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
  • 2021-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) Sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 17 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
  • 2021-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) Sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 21 Ekim 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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ALES 2021 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvuru bilgilerini sistemde kayıt ettikten sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayabiliyor.

ALES 2020 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. İlerleyen günlerde ALES 2021 sınav ücreti açıklanacak. ÖSYM’nin sınav ücretini açıklaması sonrası haberimizde 2021 sınav ücretlerini paylaşacağız.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan veya ÖSYM’nin web sitesinden kredi kartı/banka kartı ile yatırabiliyor.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adaylar banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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