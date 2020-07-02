ALES başvuruları yeniden başladı! ALES başvuru işlemleri

ALES başvuruları yeniden başladı. Başvurulara dair hem Prof. Dr. Halis Aygün hem de ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda da, 13-23 Mart'ta başvurusu alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacağı belirtildi.

ALES başvuru tarihleri

ÖSYM'den gelen açıklamanın ardından ALES başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyordu. Adaylar, 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için yeniden başvuru işlemlerini 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecekler.

Adaylar başvuru işlemlerini başvurunun son günü mesai saatleri bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ya da başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

