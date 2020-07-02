HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ALES başvuruları yeniden başladı! ALES başvuru işlemleri

ALES başvuruları yeniden başladı! ALES başvuru işlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

ALES başvuru işlemleri yeniden başlıyor. ALES başvuruları açıklaması ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün açıklamasında, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinde de, ALES başvurularının yeniden başladığı duyuruldu. İşte yeniden başlayan ALES başvuruları hakkında detaylar

ALES başvuruları yeniden başladı! ALES başvuru işlemleri

ALES başvuruları yeniden başladı. Başvurulara dair hem Prof. Dr. Halis Aygün hem de ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda da, 13-23 Mart'ta başvurusu alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacağı belirtildi.

ALES başvuru tarihleri

ÖSYM'den gelen açıklamanın ardından ALES başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyordu. Adaylar, 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için yeniden başvuru işlemlerini 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecekler.

Adaylar başvuru işlemlerini başvurunun son günü mesai saatleri bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ya da başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Spoiler ne demek? Spoiler vermek nedir? Spoiler nedir?Spoiler ne demek? Spoiler vermek nedir? Spoiler nedir?
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
Bakan Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Herkesin dilindeki spoiler nedir?

Spoiler ne demek? Spoiler vermek nedir? Spoiler nedir?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması

ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

Yeniden başvuru alınacak

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? 2020 ÖSYM fotoğraf güncelleme

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? 2020 ÖSYM fotoğraf güncelleme

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişimindeki 2 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.