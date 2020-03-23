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ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır!

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

ALES başvurusu için bugün son gün. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'na girmeyi planlayan adayların başvuru işlemlerini bugün tamamlamaları gerekiyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES 2020 başvuru kılavuzu ve ertelenen ALES'in yeni sınav tarihi...

ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Şu koronavirüs sürecinde başvurusunu yapabilenler yaptı ama geriye kalanlar için bugün son gün. İşte ALES 2020 başvuru kılavuzu ve ertelenen ALES'in yeni sınav tarihi...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2020/1 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre ALES ertelendi. Normalde 3 Mayıs günüyapılması planan ALES'in yeni sınav tarihi 10 Mayıs Pazargünü oldu. Erteleme nedeniyle sınav sonuçlarının da tarihi değişecek. ÖSYM'nin sınav takviminde henüz sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların başvurularının bir parçası olarak 130 TL sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini aşağıda listelelenen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuru da bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamalarıgerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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