ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Şu koronavirüs sürecinde başvurusunu yapabilenler yaptı ama geriye kalanlar için bugün son gün. İşte ALES 2020 başvuru kılavuzu ve ertelenen ALES'in yeni sınav tarihi...
ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.
AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre ALES ertelendi. Normalde 3 Mayıs günüyapılması planan ALES'in yeni sınav tarihi 10 Mayıs Pazargünü oldu. Erteleme nedeniyle sınav sonuçlarının da tarihi değişecek. ÖSYM'nin sınav takviminde henüz sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Adayların başvurularının bir parçası olarak 130 TL sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini aşağıda listelelenen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuru da bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamalarıgerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
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