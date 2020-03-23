ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır!

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın 2020’deki ilk için başvuru dönemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Şu koronavirüs sürecinde başvurusunu yapabilenler yaptı ama geriye kalanlar için bugün son gün. İşte ALES 2020 başvuru kılavuzu ve ertelenen ALES'in yeni sınav tarihi...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapuılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fooğrafı bulunanlar AİS üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri iseson50ayiçerisindeherhangibirbaşvurumerkezindençekilmişveÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2020/1 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre ALES ertelendi. Normalde 3 Mayıs günüyapılması planan ALES'in yeni sınav tarihi 10 Mayıs Pazargünü oldu. Erteleme nedeniyle sınav sonuçlarının da tarihi değişecek. ÖSYM'nin sınav takviminde henüz sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.