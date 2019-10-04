HABER

ALES cevap kağıtları erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, internet üzerinden erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve verdikleri cevabı da inceleyebilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği ise taşımayacak.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
1'i engelli 3 çocuğuyla yaşayan Suriyeli anne yardım bekliyor1'i engelli 3 çocuğuyla yaşayan Suriyeli anne yardım bekliyor
Yatırım için Türkiye'ye gelen ıraklı işadamı kayıplara karıştıYatırım için Türkiye'ye gelen ıraklı işadamı kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019-ALES/2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı ösym

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.