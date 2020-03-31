ALES geç başvuru günü yarın! ALES geç başvuru nasıl yapılır?

2020 ALES/1 sınavı 16 Mayıs’a ertelendi ama geç başvuru günü değişmedi ki o da 1 Nisan. Yarın yani 1 Nisan gece 23.59’a kadar ÖSYM’ye ALES başvuruları yapılabilecek. Ancak geç başvurunun normal başvurudan bazı farkları var. Peki Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nasıl yatırılır? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES’e başvuru iki türlü yapılmaktadır. ÖSYM’nin bünyesinde geçerli bir fotoğrafı bulunanlar AİS (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden başvuru yapabilecekler. Bulunmayanlar ise bir ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçerli fotoğrafın kriteri ise son 50ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olmasıdır.

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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan geç başvuru olduğu için sınav ücreti olarak 195 TL alınmnaktadır. Ayrıca normal başvurudan farklı olarak sınav ücreti bankalara yatırılamıyor. Sınav ücretinin ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini saat 23.59’da yatırmaları şarttır yoksa başvuruları kabul edilmez.

