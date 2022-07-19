ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM'den flaş açıklama!

ALES geç başvuru tarihi ve sınav ücreti, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen vatandaşların ALES başvuruları 4 Temmuz'da sona ermişti. Başvuru tarihini kaçıran kişiler geç başvuru tarihine ilişkin araştırma yapıyor. ALES yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav ile gerçekleşecek. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 20222?

ALES/2 geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 Salı günü olarak duyuruldu.

Başvuru ekranı için tıklayınız; https://ais.osym.gov.tr/

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir.

ALES sınav ücreti 185 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek.

Geç başvuru ücreti açıklanan gün içerisinde ödenmeli. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından

yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

