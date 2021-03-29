ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru tarihi belli oldu

22 Mart 2021 tarihinde ALES başvuruları sona erdi. Bu tarihten sonra adaylar, ALES geç başvuru tarihi ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. ÖSYM'den ALES'in tarihi ile ilgili açıklama geldi.
2021-ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) Sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 ALES kılavuzunda yer alan bilgiye göre;
ALES/1 SINAV TARİHİ : 2 Mayıs 2021
ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 12 – 22 Mart 2021
(Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL
ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Nisan 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
Bu bilgilere göre ALES geç başvuru ücreti 217,5 Türk Lirası olarak ödenecek.
ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.
ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.
ALES’in içeriği ve değerlendirme ölçütü olarak ÖSYM’nin ifadesi ile sözel testte, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Sayısal testte ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içermektedir. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülür.
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