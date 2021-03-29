HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru tarihi belli oldu

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru tarihi belli oldu

29.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lisans eğitimini tamamlayıp lisansüstü eğitime devam etmek ya da kariyerini akademik yönde çizmek isteyen öğrencileri ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'e girmek ve yeterli puanı almak zorunda. ALES başvurularını zamanında tamamlayamamış adaylar "ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru tarihi belli oldu

22 Mart 2021 tarihinde ALES başvuruları sona erdi. Bu tarihten sonra adaylar, ALES geç başvuru tarihi ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. ÖSYM'den ALES'in tarihi ile ilgili açıklama geldi.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2021-ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş) Sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 ALES kılavuzunda yer alan bilgiye göre;

ALES/1 SINAV TARİHİ : 2 Mayıs 2021

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 12 – 22 Mart 2021
(Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Nisan 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

Bu bilgilere göre ALES geç başvuru ücreti 217,5 Türk Lirası olarak ödenecek.

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES’in içeriği ve değerlendirme ölçütü olarak ÖSYM’nin ifadesi ile sözel testte, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Sayısal testte ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içermektedir. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
YÖKDİL sonuçları açıklanıyorYÖKDİL sonuçları açıklanıyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

EKYS sonuçları açıklanıyor!

MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklama

MSÜ sınavı ne zaman?

SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçlarına ilişkin açıklama

SEGEM sınav sonuçları için geri sayım

STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS ve STS Tıp sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sonuçları açıklanıyor

AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.