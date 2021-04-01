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ALES geç başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES geç başvuru ücretleri

01.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM'nin düzenlediği 2021 ALES/1 için geri sayım devam ederken, başvuru tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuruları beklemeye koyuldu. Adaylar ALES geç başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES geç başvuru ücretleri...

ALES geç başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES geç başvuru ücretleri

2021 ALES/1 için geri sayım sürerken, başvuru tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuru tarihlerini beklemeye koyuldu. ALES'e girmek isteyen adaylar ALES geç başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞTE ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ

ALES geç başvuruları elektronik ortamda yapılacak. 1 Nisan 2021 tarihinde gün bitimine kadar ALES geç başvurularını yapabilmek mümkün. Başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. ALES geç başvuru ücreti ise, başvuru gününde ödenecek. 145 TL olan başvuru ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

Adayların heyecanla beklediği 2021 ALES/1 sınav tarihi ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
sınav ALES
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