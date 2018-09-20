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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 30 Eylül'de yapılacak ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 30 Eylül'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Eylül 2018'deki 2018-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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ALES ösym

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