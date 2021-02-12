ALES giriş yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi nasıl alınır?

Adayların uzun süredir yanıt aradığı ALES giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu nihayet yanıt buldu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM’nin resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 21 Şubat’ta yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ALES giriş belgesi ile ilgili tüm merak edilenler...

ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 21 Şubat’ta yapılacak olan sınav için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Böylece giriş yerleri belli olmuş oldu.

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek.

Yapılan duyuruda adaylara saat 10.00’dan sonra sınavın gerçekleşeceği binaya alınmayacakları yönünde uyarıda da bulunuldu.

ALES NE ZAMAN?

Ertelenen ALES sınavı, 21 Şubat 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda sözel ve sayısal testler uygulanacak. 10.15'te başalyacak olan sınav 2,5 saat sürecek.

