ALES giriş yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi nasıl alınır?

Adayların uzun süredir yanıt aradığı ALES giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu nihayet yanıt buldu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM’nin resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 21 Şubat’ta yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ALES giriş belgesi ile ilgili tüm merak edilenler...
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 21 Şubat’ta yapılacak olan sınav için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Böylece giriş yerleri belli olmuş oldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek.
Yapılan duyuruda adaylara saat 10.00’dan sonra sınavın gerçekleşeceği binaya alınmayacakları yönünde uyarıda da bulunuldu.
Ertelenen ALES sınavı, 21 Şubat 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda sözel ve sayısal testler uygulanacak. 10.15'te başalyacak olan sınav 2,5 saat sürecek.
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