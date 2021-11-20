ALES kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES ne kadar sürecek?

2021 yılı ALES/3 sınavı heyecanla bekleniyor. Sınava girecek olan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3)'ün saatini ve sınav giriş belgesini araştırıyor.

2021 ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 ALES sınavı bütün sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. Sınava girerken adayların ALES sınav giriş belgeleri önce kontrol edilecek. Ayrıca adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde 21 Kasım 2021 Pazar günü düzenlenecek.

ALES SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

ALES/3 sınavında adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanmış olacak. Söz konusu sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınava katılacak olan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



