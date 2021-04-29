ALES ne zaman? 2021 ALES ertelendi mi? İşte ÖSYM açıklaması...

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 saat 19:00'dan 17 Mayıs saat 05:00'e'a kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Kararın ardından ALES'e girecek olan adaylar ALES ne zaman, ALES ertelendi mi sorularının yanıtını aramaya koyuldu. Peki ALES ne zaman, ertelendi mi?

ALES NE ZAMAN? 2021 ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Tam kapanma sonrası ALES sınavının iptal olup olmayacağı merak ediliyordu. ALES 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 senesi ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.

"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesinin bulunduğu duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak koşuluyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları hatırlatıldı.

