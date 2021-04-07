ALES ne zaman? 2021 ALES sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ALES sınavının 2 Mayıs’ta yapılacağı, sonuçların ise 27 Mayıs tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Akademik anlamda ilerlemek isteyen adayların girmesi gereken sınav olan ALES için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM’den yapılacak açıklama sonrası adayların sınav giriş belgeleri de açıklanmış olacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce erişime açıldığı görülüyor. Buna göre 2021 ALES/1 sınav giriş belgeleri Nisan ayının son haftası erişime açılabilir.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 27 Mayıs’ta ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.



