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ALES ne zaman? ALES başvuruları başladı mı? ALES/1 ne zaman yapılacak?

17.02.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavına girecek milyonlarca aday, ALES başvuruları ve sınavın yapılacak tarihi hakkında araştırmaya başladı. Akademik olarak mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar ALES'e girmek istiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yani 2022 ALES için adaylar ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini bilmek için ALES tarihlerini sorgulamaya başladı.

ALES ne zaman? ALES başvuruları başladı mı? ALES/1 ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışmalar son sürat devam ediyor. Diğer yandan ÖSYM, 2022 sınav takviminde ALES sınav tarihi, ALES başvuru tarihlerine yer verdi. ALES başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, ALES başvuruları ne zaman yapılacak sorusunu cevabını almak için internet arama motorlarına yazarak araştırıyor. İşte ALES 2022 hakkında merak edilenler...

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk ALES sınavının sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ALES sınavını kaçıran adaylar hiç üzülmesin bilindiği gibi ALES, yılda üç kez tekrarlanan bir sınavdır. Adaylar, ALES/2 sınavının 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacağının haberini verelim.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/2 başvuru işlemleri 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

2022 yılının son ALES/3 sınavı da 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ALES NEDİR? ALES NASIL BİR SINAV?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav türüdür.

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ÖSYM ALES
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