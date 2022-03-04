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ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.03.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) için geri sayım başladı. ALES/1 için hazırlanan, akademik kariyer yapma planı olan adaylar ALES/1 detayları hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Bilindiği üzere sınav takvimi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Başvurular 21 Şubat itibarıyla başlamıştı. İşte ALES hakkında detaylar...

ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların ALES hazırlığı sürüyor. Bilindiği üzere 21 Şubat'ta başlayan başvurular 3 Mart itibarıyla sona erdi. Adaylar sınav başvurularını ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdilerde gözlerin sınavın yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2022 ALES ne zaman?

ALES NE ZAMAN?

2022 ALES/1 sınavının 17 Nisan 2022'de gerçekleştirileceği açıklandı. Sınavda adaylar sayısal ve sözel testlerden sorumlu olacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. ALES sınav giriş yerleri, sınavdan 1 hafta önce öğrencilerin erişimine açılacak. Bununla birlikte, 2022 ALES/1 sınav giriş yerlerinin nisan ayının ikinci haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ALES/1 sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde belli olacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulayacak. ALES sınavı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 sene geçerli olacak.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

  • Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

  • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

  • Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.


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