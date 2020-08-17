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ALES puan hesaplama 2020! ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.08.2020 08:46 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavının soru cevaplarının yayınlanmasını bekleyen adaylar aynı zamanda ALES puan hesaplama nasıl yapılır merak ediyor. ALES test ağırlıklarına göre puan türleri ile 2020 ALES puanı nasıl hesaplanır araştırdık. ÖSYM takvimine göre 9 Eylül tarihinde açıklanacak olan ALES sınavının soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte son dakika ALES haberlerimiz...

ALES puan hesaplama 2020! ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılacak puan türüdür. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yurt dışı ve yurt içinde lisans tamamlayarak denklik belgesi almış olanlar katılabiliyor. Peki 2020 ALES puan hesaplama nasıl yapılıyor? ALES test ağırlık türüne göre puan hesaplama haberimizde...

2020 ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 ALES sınavına giren adayların puanları; Sayısal, sözel ve eşitağırlık puan türlerine göre belirleniyor. ÖSYM'nin optik okuyucu ile okuyup bilgisayar ortamında değerlendirilen ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Çoktan seçmeli olarak uygulanan ALES'te doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puana ulaşılıyor. Peki ALES puanı nasıl hesaplanıyor? ALES sınavında çıkan puan türleri ve test ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

ales puan hesaplama 2020

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi takvimine göre ALES sınav sonuçlarının açıklama tarihi belli. Binlerce adayın heyecanla beklediği ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 9 Eylül 2020’de açıklanacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Daha önceki yapılan ALES sınavlarında, sınavların hemen ardından bir hafta içinde ALES soru ve cevapları yayınlanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavlarda ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı olarak net bir bilgi bulunmasa da bir hafta içerisinde myayınlanması bekleniyor.


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