ALES puan hesaplama 2020! ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi takvimine göre ALES sınav sonuçlarının açıklama tarihi belli. Binlerce adayın heyecanla beklediği ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 9 Eylül 2020’de açıklanacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Daha önceki yapılan ALES sınavlarında, sınavların hemen ardından bir hafta içinde ALES soru ve cevapları yayınlanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavlarda ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı olarak net bir bilgi bulunmasa da bir hafta içerisinde myayınlanması bekleniyor.