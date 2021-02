ALES puan hesaplama 2021: ALES puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM ALES 2 sınav soru ve cevaplarını yayınladı mı?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

ALES PUANI HARFLERİN ANLAMLARI

Yukarıda belirttiğimiz gibi ALES ağırlık puanları hesaplandıktan sonra aşağıda 2020 ALES kılavuzunda belirtilen hesaplama yöntemi ile 100 puan üzerinden dönüştürülür. ALES'de puan hesaplama yapılırken harflerin açıklaması aşağıdaki gibidir.