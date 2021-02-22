ALES puan hesaplama 2021: ALES puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM ALES 2 sınav soru ve cevaplarını yayınladı mı?

ALES soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde araştırılıyor. 21 Şubat 2021 tarihinde yapılan sınavda binlerce aday ter döktü. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz yıl yapılamayan "ALES sınavının soru ve cevapları yayınlandı mı" merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yer almazken, sınavın ne zaman açıklanacağına dair cevap da gelmedi. Peki ALES puanı 2021 nasıl hesaplanır? İşte ALES puanı son durum...
Geçtiğimiz yıl korona pandemisinden dolayı yapılmayan ALES sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM ekranlarından ALES soru ve cevapları yayınlandı mı araştırması yapan adaylara henüz net bilgi verilmedi. ÖSYM'nin duyurularında ALES'in ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi yer almadı. Duyuru yapıldığında haberlerimize ekliyor olacağız.
ALES sınavına giren adayların puanları; Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine göre belirleniyor. ÖSYM'nin optik okuyucu ile okuyup bilgisayar ortamında değerlendirilen ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Çoktan seçmeli olarak uygulanan ALES'te doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puana ulaşılıyor. Peki ALES puanı nasıl hesaplanıyor? ALES sınavında çıkan puan türleri ve test ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.
ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi ALES ağırlık puanları hesaplandıktan sonra aşağıda 2020 ALES kılavuzunda belirtilen hesaplama yöntemi ile 100 puan üzerinden dönüştürülür. ALES'de puan hesaplama yapılırken harflerin açıklaması aşağıdaki gibidir.
ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü
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