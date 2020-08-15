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ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! Sınav günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici nüfus belgesi alma..

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

ÖSYM'nin yapacağı ALES sınav giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek adaylar giriş yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM AİS aracılığı ile sınav giriş yerlerine ulaşmak mümkün. Peki geçici nüfus belgesi alma, ALES sınav giriş belgesi alma işlemleri nasıl olacak? 16 Ağustos'ta nüfus müdürlükleri açık mı?

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! Sınav günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici nüfus belgesi alma..

16 Ağustos tarihinde yapılacak olan ALES sınavı için geri sayım bitmek üzere. Adaylar sınav giriş belgelerini, ÖSYM AİS aracılığı ile http://ais.osym.gov.tr linki üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler. ÖSYM yarın sınava girecek olan adaylar için kimlik belgesine dair detayları duyurdu. 16 Ağustos'ta hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün’ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

16 AĞUSTOS HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı ALES sınavina girecek olan öğrenciler yarın tüm yurt genelinde ter dökecek. 16 Ağustos 2020'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geçici kimlik belgesi düzenlenmesine yönelik ÖSYM'den açıklama geldi. Peki 16 Ağustos 2020 açık olan nüfus müdürlükleri hangisi işte ÖSYM'nin duyurusu...

2020 ALES/1 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

16 AĞUSTOS'TA AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.


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