ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! Sınav günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici nüfus belgesi alma..

16 Ağustos tarihinde yapılacak olan ALES sınavı için geri sayım bitmek üzere. Adaylar sınav giriş belgelerini, ÖSYM AİS aracılığı ile http://ais.osym.gov.tr linki üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler. ÖSYM yarın sınava girecek olan adaylar için kimlik belgesine dair detayları duyurdu. 16 Ağustos'ta hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün’ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

16 AĞUSTOS HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı ALES sınavina girecek olan öğrenciler yarın tüm yurt genelinde ter dökecek. 16 Ağustos 2020'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geçici kimlik belgesi düzenlenmesine yönelik ÖSYM'den açıklama geldi. Peki 16 Ağustos 2020 açık olan nüfus müdürlükleri hangisi işte ÖSYM'nin duyurusu...