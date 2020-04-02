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ALES sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 ALES ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında ALES ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimini güncelleyerek sadece ALES için değil pek çok başka sınav için de erteleme kararı aldı. Peki ALES ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre ALES’nin yeni tarihi...

ALES sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 ALES ne zaman?

ALES’e hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden ALES ileri bir tarihe ertelendi. Peki ALES ne zaman ve ALES sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 ALES /1 sınavı 16 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

ALES SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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