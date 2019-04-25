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ALES sınava giriş belgeleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılacak 2019-ALES/1'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

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2019-ALES/1 Giriş Belgeleri ösym

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