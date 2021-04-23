ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılı sınav giriş yerleri erişime açıldı

Başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan ALES sınavına kısa süre kaldı. Sınavın yapılacağı tarih adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM’nin sitesinden sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sitesinden alabilecekler.
ALES sınavı (2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
2 Mayıs 2021 günü yapılacak.
2021 ALES 1 sınavının sonuçları 27 Mayıs tarihinde adayların erişimine açılacak.
2021 yılı içinde 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde olmak üzere 2 ALES sınavı daha düzenlenecek.
Sınav süresince adayların;
– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
– Salondaki görevlilere soru sormaları,
– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Genellikle yüksek lisans başvurusu yapmak isteyenlerin katıldığı bir sınav olan ALES, üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanı haricindeki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi alabilmek amacıyla girilmesi gereken bir sınavdır.
Bu sınavda, Türkiye’de lisansüstü eğitime girişte, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanlar verilir. Sınavda elde edilen puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulur ve talep edilmesi halinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilir.
ALES’in önceden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında da istenen ALES, günümüzde yalnızca tezli yüksek lisans için gerekmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum