ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılı sınav giriş yerleri erişime açıldı

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, – Salondaki görevlilere soru sormaları, – Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, – Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, – Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, – Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, – Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, – Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

2021 yılı içinde 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde olmak üzere 2 ALES sınavı daha düzenlenecek.

Başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan ALES sınavına kısa süre kaldı. Sınavın yapılacağı tarih adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM’nin sitesinden sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sitesinden alabilecekler.

ALES NEDİR? KİMLER ALES’E GİRER?

Genellikle yüksek lisans başvurusu yapmak isteyenlerin katıldığı bir sınav olan ALES, üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanı haricindeki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi alabilmek amacıyla girilmesi gereken bir sınavdır.

Bu sınavda, Türkiye’de lisansüstü eğitime girişte, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanlar verilir. Sınavda elde edilen puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulur ve talep edilmesi halinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilir.

ALES’in önceden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında da istenen ALES, günümüzde yalnızca tezli yüksek lisans için gerekmektedir.



