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ALES son durum... 2020 ALES 2 iptal mi oluyor? ALES ertelendi mi? İşte güncel ALES 2 sınav tarihleri!

01.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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ALES son durum... 2020 ALES 2 iptal mi oluyor? ALES ertelendi mi? İşte güncel ALES 2 sınav tarihleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından gelen yeni kısıtlamalarla bazı sınavlar için erteleme kararı alındı. Bu konuyla ilgili en çok merak edilen "ALES ertelendi mi, ALES iptal mi oldu" soruları oldu. Peki ALES sınavı nasıl yapılacak?

Daha çok akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavını ÖSYM yılda iki kere ALES sınavı gerçekleştiriyor. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES 2 sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Binlerce kişinin gireceği ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. Bu ertelemelerin ardından 2020 ALES 2 erteniyor mu, ALES iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2020 ALES tarihleri...

2020 ALES 2 ERTELENİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamasının ardından, ALES sınavına girecek olan vatandaşlar ALES 2 sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile ALES sınavlarının ne olacağı araştırıyor. ALES 2 son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, ALES sınavlarının iptaline ya da ertelenmesine ilişkin son dakika ALES ÖSYM duyurusu bekliyor.

ALES 2 İPTAL Mİ?

Yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "okullar 2021 yılında uzaktan eğitim alacak" açıklaması ile bu hafta sonu yapılacak olan ALES 2 sınavı iptal mı oluyor merak edildi. ALES 2'nin iptaline ya da ertelenmesine ilişkin ÖSYM'den ve MEB'den herhangi bir açıklama gelmedi. ALES'e istinaden açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm Türkiye'de hafta sonunu kapsayacak olmasının ardından ALES 2 sınavı nasıl yapılacak merak ediliyor. ÖSYM takviminde güncel ALES 2 tarihi 6 Aralık 2020 olarak gözükmektedir. Sınavın istisna tutulacağı, iptal edileceği ya da ertelenmesi ile ilgili detayların bakanlığın ya da genelge açıklaması ile gelmesi bekleniyor.

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