ALES son durum... 2020 ALES 2 iptal mi oluyor? ALES ertelendi mi? İşte güncel ALES 2 sınav tarihleri!

Daha çok akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavını ÖSYM yılda iki kere ALES sınavı gerçekleştiriyor. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES 2 sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Binlerce kişinin gireceği ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. Bu ertelemelerin ardından 2020 ALES 2 erteniyor mu, ALES iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2020 ALES tarihleri...

2020 ALES 2 ERTELENİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamasının ardından, ALES sınavına girecek olan vatandaşlar ALES 2 sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile ALES sınavlarının ne olacağı araştırıyor. ALES 2 son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, ALES sınavlarının iptaline ya da ertelenmesine ilişkin son dakika ALES ÖSYM duyurusu bekliyor.