ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Eylül'de yapılan 2018-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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