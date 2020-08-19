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ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru kitapçığı 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen 2020 ALES ile ilgili sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Adaylar ALES sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların açıklanmasının yanı sıra ALES soru kitapçığı 2020 ve cevap anahtarı da merak ediliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES 2020 ile ilgili tüm detaylar…

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru kitapçığı 2020!

Çok sayıda adayın katıldığı ALES 2020 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi adaylar 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak konusuna odaklanmaya başladı. ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçları ile ilgili yapılacak açıklama ve duyuru bekleniyor. Aynı zamanda adayların ALES puan hesaplama işlemlerini yapabilmesi için ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Peki, 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ALES sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

ALES sonuçları açıklandı mı?

Sınava giren adaylar şimdiden sonuçların açıklanmasıyla ilgili heyecanlanmaya başladı. Bu nedenle ALES sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Ancak ÖSYM tarafından henüz ALES 2020 sonuçları açıklanmadı. Adaylar, yapılacak resmi duyuruyu beklemeye başladı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aranıyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 konusunda ÖSYM resmi internet sitesinde bir sınav takvimi yer alıyor. Bu takvimde 2020 ALES ile ilgili bilgiler bulunuyor. Buna göre ALES sınav sonuçları 2020 7 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak açıklanacak. Şimdi adaylar, ALES sonuçları 2020 için 7 Eylül’ü beklemeye başladı.

ALES soru kitapçığı 2020

ALES sonuçları dışında adaylar tarafından ALES puan hesaplama işlemi için soru kitapçığı ve cevap anahtarı da araştırılıyor. 16 Ağustos tarihinde yapılan sınava ilişkin ALES soru kitapçığı 2020 ve ALES cevap anahtarı 2020 ais.osym.gov.tr resmi internet sitesinde bulunuyor. 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00’da adayların erişimine açılan bilgilere 10 gün süre ile ulaşılabilecek. Adayların erişim için T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Şimdi, adaylar tarafından ALES sınav sonuçları beklenmeye başladı.

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