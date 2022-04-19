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ALES SONUÇLARI! ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Akademik kariyer hayali olan adayların girdiği ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sonuçların bir an evvel açıklanmasını isteyen adaylar, ALES sınavına dair her haberi dikkatle inceliyor. İşte 2022 ALES sınavı sonuçlarına dair detaylar!

ALES SONUÇLARI! ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 yılının ilk ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü yapıldı. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman olmak isteyen binlerce aday ALES sınavına girdi. Şimdi ise adaylar ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. ALES sınavı sözel ve sayısal testlerden oluşmaktadır. Adaylar alanlarına göre bu bölümlerden yeterli puanı almaya çalışıyorlar. ALES/1 sonuçlarına dair yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte ALES sınavına dair merak edilenler!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

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Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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ÖSYM ALES
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