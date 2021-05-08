ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lisans ve doktora adaylarının katıldığı ALES sınav sonuçları araştırılıyor. 2 Mayıs'ta uygulanan sınavın ardından binlerce aday heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Öte yandan, (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile beraber cevap anahtarının bir kısmı da ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ayrıntılar...

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak. ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile beraber cevap anahtarının bir kısmı yayınlandı. 10 gün boyunca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte soruların tamamına ulaşabilecek.

