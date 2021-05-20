ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları ne zaman açılacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ÖSYM takvimine göre ALES sınav sonuçları 27 Mayıs tarihinde duyurulacak. 2 Mayıs'ta uygulanan ALES sonuçları 27 Mayıs'ta AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açık olacak. Adaylar istenen bilgiler ile sınav sonuçlarına ulaşabilecek.



