ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları 2021 açıklandı mı? İşte açıklanma tarihi...

ALES sınavına katılım gösteren binlerce aday ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırmaya koyuldu. 2 Mayıs tarihinde gerçekleşen ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile beraber cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde bulunan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açılmış durumda.

2021 ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına ÖSYM resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Sınava katılan adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte soruların tamamına ulaşabilecek.

ÖSYM'ye ait sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğundan ve telif hakları nedeniyle yazılı bir izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak veya yayımlanamayacak. Adayların katılım gösterdiği ALES sınavı sonuçları ise 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.



