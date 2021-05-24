HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

24.05.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları için nefesler tutuldu, gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevrildi. Hem lisansüstü eğitim almak hem de akademik kariyer yapmak isteyen adayların katıldığı 2021 ALES sonuçları beklenirken diğer yandan 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da araştırılmaya devam ediyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2 Mayıs’ta gerçekleşen 2021 ALES sınavının sonuçları için çok kısa bir süre kaldı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık bir süre geçerken, sınav performanslarını kendileri değerlendirmek isteyen adaylar 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden bir kanıya varabiliyor.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından dönem başında yayımlanan ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021 Perşembe günü açıklanacak.

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruya göre,

Sınava başvuru yapan adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları soruların tümüne ulaşabilecek.
Diğer yandan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarıı

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan kısa adıryla ALES, yüksek lisans (lisansüstü) eğitimine başvuracak adayların ve üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Aynı zamanda doktora başvuruları için de ALES puanı istenmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İyi bir ALES puanı almak yüksek lisans başvurularında adaylar için büyük bir avantajdır. Çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az yüzde 50’lik bir paya sahiptir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.