ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2 Mayıs’ta gerçekleşen 2021 ALES sınavının sonuçları için çok kısa bir süre kaldı. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 haftalık bir süre geçerken, sınav performanslarını kendileri değerlendirmek isteyen adaylar 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden bir kanıya varabiliyor.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından dönem başında yayımlanan ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021 Perşembe günü açıklanacak.

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruya göre,

Sınava başvuru yapan adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları soruların tümüne ulaşabilecek.

Diğer yandan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan kısa adıryla ALES, yüksek lisans (lisansüstü) eğitimine başvuracak adayların ve üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Aynı zamanda doktora başvuruları için de ALES puanı istenmektedir.