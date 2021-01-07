HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES tarihi son durum 2021... Yüz yüze eğitim başlarsa ALES 2 sınavı yapılır mı? ALES 2 ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

ALES tarihi son durum 2021... Yüz yüze eğitim başlarsa ALES 2 sınavı yapılır mı? ALES 2 ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

07.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ALES tarihi son durum 2021... Yüz yüze eğitim başlarsa ALES 2 sınavı yapılır mı? ALES 2 ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yeni kısıtlamalarla bazı sınavlar için erteleme kararı alındı. Bu konuyla ilgili en çok merak edilen soru "ALES/2 iptal mi oldu" sorusunun cevabı oldu. Binlerce vatandaş ÖSYM'den gelecek son dakika ALES duyurusunu beklemeye başladı. Yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağı iddiasıyla ÖSYM'nin ertelediği sınavlar için tarih vermesi bekleniyor. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi belli oldu mu?

Daha çok akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavını ÖSYM yılda iki kere ALES sınavı gerçekleştiriyor. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES 2 sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ertelendi. Binlerce kişinin gireceği ALES 2 sınavı Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. AÖF sınavları online yapıldı. Bu ertelemelerin ardından 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, ALES iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2020 ALES tarihleri...

ALES/2 2020 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz yüze eğitimlerin 15 Şubat'ta başlaması iddiası, ALES sınavına girecek olan adayların sınav tarihi beklentisini artırdı. ALES sınavına girecek olan vatandaşlar ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağını araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile ALES sınavlarının ne olacağı araştırıyor. ALES 2 son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, ALES sınavlarının iptaline ya da ötelenmesine ilişkin son dakika ALES ÖSYM duyurusu bekliyor. İşte güncel ALES açıklaması...

2020 ALES 2 SINAVI ERTELENME KARARI

Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm Türkiye'de hafta sonunu kapsayacak olmasının ardından ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. ÖSYM takviminde güncel ALES 2 tarihi geçmiş bir tarih olarak gözükmektedir. Fakat ÖSYM'den yapılan açıklamayla ALES sınavları ertelendi.

ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.

ÖSYM'den yapılan son açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Ehliyet sınavları son durum 2021... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Ehliyet sınavları ertelendi mi?

KPSS DHBT sınav tarihi 2021 son durum... ÖSYM, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS DHBT ertelenme tarihi açıklandı mı?

DHBT sınavı ertelenme tarihi açıklandı mı?

YKS sınav tarihi son durum 2021... 2021YKS sınavı ne zaman yapılacak? MEB - YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman, ertelendi mi?

AÖL kayıtları ertelendi!

AUZEF ders geçme notu 2021... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç??

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.