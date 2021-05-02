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ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu? İşte 2021 ALES Türkçe soruları hakkındaki yorumlar...

02.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 2 Mayıs Pazar günü 2021 ALES sınavı gerçekleşti. ALES sınavı Türkçe paragraf soruları hakkındaki yorumlar sınavı tamamlayan adaylar ve gelecek yıl girecek olan adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Adaylar ALES 2021Türkçe paragraf soruları zor muydu, kolay mıydı sorularını araştırıyor. Peki ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu? İşte 2021 ALES Türkçe soruları yorumları...

ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu? İşte 2021 ALES Türkçe soruları hakkındaki yorumlar...

2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün, aylardır heyecanla beklenen ALES sınavı gerçekleşti. 2021 ALES Türkçe paragraf soruları hakkındaki yorumlar merak edilirken, on binlerce adayın katıldığı sınav için gelecek yılki adaylar ALES 2021 Türkçe soruları zor muydu, kolay mıydı sorularını sorguluyor. Peki ALES Türkçe soruları zor muydu, kolay mıydı?

ALES 2021 TÜRKÇE PARAGRAF SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2021 ALES SINAV YORUMLARI...

Bugün aylarca beklenilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES/1, on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 150 dakika süren sınavın ardından ALES Türkçe paragraf soruları hakkındaki yorumlar da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da fikir edinebiliyor.

Sosyal medya ve Twitter üzerinde kimi aday, Türkçe paragraf sorularının yüksek derece zor olduğundan bahsederken, paragrafların anlaşılmasının oldukça zor olduğu ve cümlelerin içinden zor çıkıldığı yapılan yorumlar arasında oldu. Kimi aday, son senelerde girilen en zor sınav olduğunu dile getirirken kimi aday da çalışanın yapabileceği zorlukta bir sınav olduğundan söz etti.

İşte ALES 2021 ve ALES Türkçe paragraf soruları hakkında bazı yorumlar:

Matematik soruları kolaya benziyordu lakin Türkçe sorularından kurtulup da gelemedim ki... #ales2021

Türkçe sorularının paragraf değil hikaye gibi olması artık son bir yıldan beri ... #ales2021

Türkçe kolaydı yaptım hepsini diyen yanlış yapmıştır kesin #ales2021

Paragraf sorularında sona yaklaşırken beynimde kurumuş boğazım çalıyordu. Abi oruçlu oruçluda bu kadar uzun paragraf koymazsın be ösym... #ales2021

Matematik kolaydı. Türkçe sorularını abartılı zor soruyorlar. Gereksiz uzunlukta cümleler, parçalar kullanılmış. Benim yorumlamam bu kadar. Herkese hayırlı günler #ales2021

Bugün bana yaşatılan şeyin "toksik olumluluk" olduğunu öğrendim. Teşekkürler #ales2021

Hayatımda girdiğim en zor sınavdın. #ales2021

Toksik olumlama sorusunu okurken aklına gerçek hayattan arkadaşları gelenler...sınavı bırakıp 5 dk onları düşündüm... #ales2021

Toprak sorusunda toprak olmak istemişimdir. #ales2021

Gündem olacak soruyu merakla bekliyorum. #ales2021

Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
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