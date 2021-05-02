ALES Türkçe paragraf soruları zor muydu? İşte 2021 ALES Türkçe soruları hakkındaki yorumlar...

2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün, aylardır heyecanla beklenen ALES sınavı gerçekleşti. 2021 ALES Türkçe paragraf soruları hakkındaki yorumlar merak edilirken, on binlerce adayın katıldığı sınav için gelecek yılki adaylar ALES 2021 Türkçe soruları zor muydu, kolay mıydı sorularını sorguluyor. Peki ALES Türkçe soruları zor muydu, kolay mıydı?

ALES 2021 TÜRKÇE PARAGRAF SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2021 ALES SINAV YORUMLARI...

Bugün aylarca beklenilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES/1, on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 150 dakika süren sınavın ardından ALES Türkçe paragraf soruları hakkındaki yorumlar da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da fikir edinebiliyor.

Sosyal medya ve Twitter üzerinde kimi aday, Türkçe paragraf sorularının yüksek derece zor olduğundan bahsederken, paragrafların anlaşılmasının oldukça zor olduğu ve cümlelerin içinden zor çıkıldığı yapılan yorumlar arasında oldu. Kimi aday, son senelerde girilen en zor sınav olduğunu dile getirirken kimi aday da çalışanın yapabileceği zorlukta bir sınav olduğundan söz etti.