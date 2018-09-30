Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.
Adaylara, soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.
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