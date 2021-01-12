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ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

12.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından MEB ve ÖSYM tarafından ertelenen sınavlara yeni bir tarih verilmedi. Vaka sayılarının son günlerde azalması ve yüz yüze eğitimin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT gibi ertelenen sınavlara girecek olan adaylar, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları hangi tarihte yapacak merak ediyor? İşte ÖSYM ertelenen sınavlar son durum...

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılması beklenen ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları hangi tarihlerde yapılacak henüz netleşmedi. Okulların yüz yüze eğitimine tekrar başlaması için yapılan bazı açıklamaların ardından ÖSYM'nin ertelediği sınavlar tekrar gündem oldu. Koronavirüs salgınındaki artışlardan dolayı ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar, vaka sayısı azaldığında tekrar yapılması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla azalması ile adaylar; "ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri belli oldu mu" sorularına cevap arıyor. İşte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları son durum detayları...

2021 ALES, YÖKDİL, E-YDS VE DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiği paylaşılmıştı. Alınan tedbirlerin ardından tüm yurttan güzel haberlerin gelmesi ve vaka sayıların azalması ile birlikte, ÖSYM'nin ertelediği sınavları ne zaman yapacağı sorusu gündem oldu.

Ertelenen ÖSYM sınav tarihlerine ilişkin henüz ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. Hergün ÖSYM'nin resmi internet sayfasında duyuruları takip eden adaylar, ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarıne zaman yapılacak merak ediyor. Koronavirüs aşısı gelişmelerinin hız kazanması ve AŞILA uygulamasının da aktif olmasıyla birlikte ertelenen sınavların yakın bir tarihte tekrar yapılması bekleniyor. Adaylar bu süreçte Ocak ayının son günlerinde ya da Şubat ayının başında ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmesini bekliyor. ÖSYM tarafından duyuru yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ERTELENEN ÖSYM SINAVLARI İÇİN SON DURUM NEDİR?

ÖSYM Başkanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.

ÖSYM'den yapılan son açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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