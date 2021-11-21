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ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

21.11.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES'in ardından "ALES zor muydu kolay mıydı?" sorusunun yanıtı sınava giren adaylar ve adayların yakınları merak konusu oldu. ALES'in bitiminin ardından sınava katılım sağlayan adaylar sosyal medyada sınavın zorluk derecesine ilişkin geri bildirimlerde bulundu. İşte 2021 ALES/3 sınav yorumları...

ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/3 21 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav 12.45'te sona erdi. Sınavda adaylara doğru cevaplandırmaları için 100 soru soruldu ve 100 soru karşılığında 150 dakika süre tanındı. Peki ALES zor muydu kolay mıydı? İşte detaylar...

ALES/3 ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

ALES/3 gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar Twitter üzerinden, sınavın zorluk derecesine ilişkin paylaşım yaptı. Kimi adaylar soruları kolay bulurken kimileri de zor olduğunu ileri sürdü. Ancak genel olarak adaylar Türkçe mantık sorularında zorlandıklarını, şıkların arasında kaldıklarını ifade etti. Matematik sorularının ise kolay olduğu söylendi.

Öte yandan sınavın zor olduğunu sosyal medyadan esprili dille iletenler de oldu.

ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

ALES zor muydu kolay mıydı? 2021 ALES/3 sınav yorumları

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